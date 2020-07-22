2020-07-22T21:02:49+03:00
Спорт

«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в последнем матче РПЛ 2019/20

После первого тайма сине-бело-голубые проигрывали, однако отыгрались за 4 минуты усилиями Ригони и Азмуна
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" победил "Ростов" со счетом 2:1 в заключительном матче чемпионата России 2019/20."Зенит" победил "Ростов" со счетом 2:1 в заключительном матче чемпионата России 2019/20.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Зениту» удалось одержать волевую победу со счетом 2:1 над «Ростовом» в заключительном матче чемпионата России сезона 2019/20. В первом тайме сине-бело-голубые уступали в счете. Ростовчане действовали куда активнее и добились своего – Бактийор Зайнутдинов пробил голкипера Васютина со штрафного. К слову, зенитовцы начали встречу в полурезервном составе. В основе вышли сразу 5 воспитанников клуба.

Во втором тайме сине-бело-голубые наконец-то начали попадать в створ ворота хозяев. На замену вышли Дзюба и Азмун, которые добавили опасности у ворот соперника. Победить удалось за 4 минуты. Сначала Ригони сыграл на подборе и точно направил мяч в сетку ворот. Тут же свой шанс имел Азмун, но голкипер Песьяков потащил сложнейший удар. Однако иранский форвард все же огорчил «Ростов», забив четырьмя минутами позже.

Добавим, что за чемпиона РПЛ впервые с октября 2019 года вышел на поле Эмануэль Маммана.

- Тогда защитник получил повреждение передней крестообразной связки левого колена в игре против «Урала». Матч с «Ростовом» стал для него первым за 290 дней, - передает пресс-служба «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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