2020-07-22T21:34:45+03:00
Спорт

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами РПЛ, забив по 17 мячей

Однако иранский нападающий все же обошел коллегу по дополнительным показателям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюба и Азмун выиграли гонку бомбардиров РПЛ в сезоне 2019/20.Дзюба и Азмун выиграли гонку бомбардиров РПЛ в сезоне 2019/20.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Футболисты «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России в сезоне 2019/20. Каждый из нападающих забил по 17 мячей. Победитель гонки определялся в последнем матче с «Ростовом», в котором сине-бело-голубые одержали волевую победу.

Примечательно, что оба форварда начали игру только во втором тайме и никакого соперничества и подколов у них не было. И Азмун и Дзюба охотно вырезали друг другу передачи, лишь бы партнер смог отличиться. Поэтому дружественное завершение гонки бомбардиров выглядит логичным. Однако есть нюанс – иранский нападающий из 17 голов только 1 забил с пенальти, тогда как россиянин – 7. В итоге Азмун все же лучше по дополнительным показателям.

- Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут в субботу, 25 июля. В финале Кубка России в Екатеринбурге сине-бело-голубые встретятся с «Химками», - призывают болельщикам не расслабляться в пресс-службе «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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