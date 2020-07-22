2020-07-22T22:55:37+03:00
Общество

Петростат выявил десятикратный рост числа внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге

В мае 2020-го в Северной столице выявили 9560 пневмоний, что почти в 10 раз больше, чем за этот месяц в прошлом году [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петростат сообщил, что в Санкт-Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году.Петростат сообщил, что в Санкт-Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петростат выявил резкий рост числа внебольничных пневмоний в Северной столице, в том числе в первые месяцы пандемии коронавируса. Это следует из нового доклада под названием «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года». Специалисты зафиксировали 9560 случаев внебольничных пневмоний в мае 2020-го. Это почти в 10 раз больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Специалисты выявили рост числа смертей и внебольничных пневмоний за первые 5 месяцев 2020 года. Фото: Петростат

Специалисты выявили рост числа смертей и внебольничных пневмоний за первые 5 месяцев 2020 года. Фото: Петростат

В целом, с января по май в городе выявили 20537 внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза больше данных за такой же период по 2019 году. Увеличилась и смертность.

- В 2019 году с января по май умерли 25730 человек, а за те же месяцы 2020 года – 27878, - гласит статистика с официального сайта Петростата.

Напомним, что американские исследователи пришли к выводу, что смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге оказалась в 4 раза больше общероссийской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар уничтожил катер, сплавлявшийся по Неве
Петростат выявил десятикратный рост числа внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге
«Хендай» насмерть сбил 91-летнюю женщину на «зебре» в Кронштадте
Работников учреждений культуры Санкт-Петербурга могут сократить
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами РПЛ, забив по 17 мячей
«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в последнем матче РПЛ 2019/20
Бастрыкин поручил проверить игровой квест в Санкт-Петербурге, где 11-летний мальчик свалился на бетонный пол
Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти
Самого культурного пешехода заметили в Санкт-Петербурге
«Зенит» проигрывает после первого тайма матча с «Ростовом», играя резервом
Беглов подписал обновленный закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге
МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и усилении ветра в четверг 23 июля
Две ночи мосты будут разведены до 6 утра в Санкт-Петербурге
Двор Нельсона снова лишился арт-объектов
Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года
За путешествие по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей