Петростат выявил десятикратный рост числа внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге

22 Июль 2020 2020-07-22T22:55:37+03:00

Петростат сообщил, что в Санкт-Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В мае 2020-го в Северной столице выявили 9560 пневмоний, что почти в 10 раз больше, чем за этот месяц в прошлом году [фото]

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Петростат выявил резкий рост числа внебольничных пневмоний в Северной столице, в том числе в первые месяцы пандемии коронавируса. Это следует из нового доклада под названием «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года». Специалисты зафиксировали 9560 случаев внебольничных пневмоний в мае 2020-го. Это почти в 10 раз больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Специалисты выявили рост числа смертей и внебольничных пневмоний за первые 5 месяцев 2020 года. Фото: Петростат

В целом, с января по май в городе выявили 20537 внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза больше данных за такой же период по 2019 году. Увеличилась и смертность.

- В 2019 году с января по май умерли 25730 человек, а за те же месяцы 2020 года – 27878, - гласит статистика с официального сайта Петростата.

Напомним, что американские исследователи пришли к выводу, что смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге оказалась в 4 раза больше общероссийской.

ИСТОЧНИК KP.RU