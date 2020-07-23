Эрмитаж принимает 1,7 тысячи посетителей в день во время пандемии
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что после открытия в музей приходят около 1,7 тысячи человек в день. Многие из этого числа – туристы. Санитарные правила соблюдаются всеми исправно. По словам Пиотровского, ограничение в 2 часа на любование экспозициями никого не пугает. Некоторые люди даже умудряются пройти несколько раз по маршрутам длиной в 2,5 километра.
- Спасибо всем, кто приходит в Эрмитаж и улыбается. Улыбки видны даже под масками! Посетители понимают эту уникальную возможность, которую они получили (во время пандемии коронавируса – Прим. Ред.). Не будет такой возможности в будущем – спокойно походить по Эрмитажу, - рассказал директор музея в интервью пресс-службе.
Пиотровский добавил, что список льготников для посещения Эрмитажа будет расширен. Сценарии маршрутов в Главном штабе и в Главном комплексе будут меняться, так что в музей можно возвращаться и бывалым ценителям искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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