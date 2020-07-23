2020-07-23T10:46:55+03:00
Общество

Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone

Участвовали в состязании тысячи человек со всего мира
Евгения МОСКВИНА
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Петербуржец победил в конкурсе фотографий на iPhone. Фото: ippawards.comПетербуржец победил в конкурсе фотографий на iPhone. Фото: ippawards.com
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Петербургский фотограф Артем Барышев стал победителем в конкурсе iPhone Photography Awards 2020, где все снимки участники делали на телефон. Свои кадры присылали тысячи человек со всего мира, рассказали в пресс-службе конкурса. А «победными» стали сразу несколько десятков снимков. 32-летний Артем Барышев родом из Беларуси, а сейчас живет в Петербурге. Он получил первое место в номинации «Фотограф года».

Петербуржец во время путешествия по Индии запечатлел мужчину, который красит забор. «Фишка» кадра под названием «Без стен» в том, что голубые полосы на заборе практически сливаются с голубым небом.

- Своей любовью к фотографии я благодарен своему отцу. Он показал мне, как фотография рождается в самой темной комнате в нашей маленькой квартире, - рассказал о себе на конкурсе Артем.

Гран-при на конкурсе получил британский фотограф Димпи Бхалотия за кадр с прыгающими со стены в реку Ганг подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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