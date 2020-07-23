Стало известно, когда можно будет вернуть деньги за путешествия по Ленобласти и Карелии

23 Июль 2020 2020-07-23T13:59:54+03:00

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Узнав, что за путешествия по стране теперь можно получить кэшбэк, многие россияне уже приготовились покупать туры. Однако пока этого сделать нельзя – предложения еще формируются. Об этом «Комсомолке» рассказали в Ростуризме.

- К 1 августа будет сформирован окончательный список туроператоров, которые участвуют в этой программе, там же будут ссылочки на их страницы и указано, какие пакетные предложения под эту программу попадают, - рассказали в ведомстве. – Все туры, на которые действует спецпредложение, появятся на нашем портале Russia.travel.

Напомним, о том, что за отпуск, проведенный в России, можно будет вернуть часть денег, стало известно накануне, 22 июля. Максимальная сумма компенсации составит 15 тысяч рублей.

- При стоимости тура от 25 тысяч рублей выплата составит 5 тысяч. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч. За путевку стоимостью от 75 тысяч рублей вернут 15 тысяч рублей, - ранее сообщала «КП».

Чтобы стать участником акции, нужно купить тур минимум на 5 дней и оплатить его картой МИР. В список регионов, где действует предложение, вошли также Ленинградская, Архангельская, Новгородская области и Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU