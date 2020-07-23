Эксперты назвали самые грибные места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

23 Июль 2020 2020-07-23T16:11:14+03:00

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Лето 2020 года оказалось хоть и не простым, но богатым на грибы. О том, где можно собрать самый богатый урожай и где Санкт-Петербурге и Ленинградской области лучшие грибные места, рассказали специалисты-микологи.

- Каждый уважающий себя грибник свои места держит в секрете, но самыми богатыми на урожай в Петербурге считается Курортный район, а в Ленобласти - Выборгский, - рассказала ФАН член Санкт-Петербургского микологического общества Мила Калинина.

Впрочем, судя по снимкам в соцсетях, грибов в нынешнем сезоне полно везде. Некоторые грибники умудряются набирать полные корзины даже не отъезжая от города и на пару километров. В Лахте или Ольгино, например.

Но самое важное, о чем говорят эксперты - где бы вы не собирали грибы, берите только те, которые 100% знаете. Ведь отравление грибами имеет очень тяжелые последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU