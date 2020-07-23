2020-07-23T16:46:56+03:00
Общество

Компания Л1 выполнила план на первое полугодие

Активным продажам способствовала также отлаженная система онлайн показов во время режима самоизоляции
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Также Компания Л1 совместно с банком ВТБ запустила антикризисную программу, по условиям которой ипотеку на квартиру можно взять всего под 0,9%. Предоставлено пресс-службой Компании Л1.Также Компания Л1 совместно с банком ВТБ запустила антикризисную программу, по условиям которой ипотеку на квартиру можно взять всего под 0,9%. Предоставлено пресс-службой Компании Л1.
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В первом полугодии 2020 года Компания Л1 реализовала в Санкт-Петербурге около 200 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель сопоставим с аналогичным периодом в 2019 году. Спад продаж был отмечен только в конце марта – начале апреля, когда был введен режим самоизоляции. Выйти на плановые показатели уже в мае Компания Л1 смогла благодаря введению льготной ипотечной программы, минимальная субсидированная ставка по ипотеке составила всего 0,9%. Также активным продажам способствовала отлаженная система онлайн показов и онлайн продаж, высокий уровень готовности всех объектов Компании Л1 и ввод в эксплуатацию новых домов.

В апреле 2020 года в эксплуатацию был введен первый этап третьей очереди ЖК «Граф Орлов», а это шесть разновысотных секций на 333 квартиры. Суммарная площадь сданных домов - 55 тысяч квадратных метров. Кроме того, сдан подземный паркинг площадью 4500 квадратных метров.

В июне Компания Л1 вывела на рынок новый жилой комплекс комфорт-класса «Поэт». 637 квартир в трех отдельно стоящих 25-этажных домах с закрытой охраняемой территорией расположены в Выборгском районе, в тихой зеленой зоне на Поэтическом бульваре. Отличительная особенность новостройки – отсутствие студий. На выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 91 квадратного метра. На верхних этажах представлены варианты с террасами, откуда открываются прекрасные виды на город, парковые зоны, озера и ближайшие пригороды.

Также с середины июня Компания Л1 совместно со своим партнером - банком ВТБ - запустила антикризисную программу, по условиям которой ипотеку на квартиру можно взять всего под 0,9%. Такая ставка сохраняется на протяжении 8 месяцев. По истечении льготного периода она возрастет до 8,9%. Предложение распространяется на квартиры в сданных корпусах жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк». В течение всего льготного периода Компания Л1 берет на себя выплату основной части процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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