Бизнесмены договорились с Роспотребнадзором о снятии ограничений с 27 июля в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T18:33:23+03:00

Смольный, Роспотребнадзор и бизнес достигли договоренностей для перехода на новый этап снятия ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обе стороны решили саморегулировать рынок по всем стандартам безопасности во время коронавируса

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Смольный организовал встречу петербургских бизнесменов с городским управлением Роспотребнадзора, где все стороны успешно договорились о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу с 27 июля. Напомним, именно с грядущего понедельника власти собирались разрешить торговым центрам и ресторанам вновь работать.

Предприниматели наконец-то нашли компромисс с главным санврачом Натальей Башкетовой. Было решено ввести саморегуляцию рынка – объединить крупных предпринимателей в сообщества. Работа внутри этих групп будет направлена на мониторинг и совершенствование стандартов безопасности.

- Бизнес обязал себя исполнять выработанные меры, применять чек-листы и регулярно представлять населению информацию о принятых мерах по обеспечению безопасности, - передает пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

Добавим, что для возобновления работы бизнесменов необходимо получить в Смольном специальный QR-код безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU