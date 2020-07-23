2020-07-23T18:48:41+03:00
Общество

Комздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Ежедневно в городе теперь выявляют не больше 180-190 случаев заражения инфекцией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В комздраве Санкт-Петербурга официально заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в городе.В комздраве Санкт-Петербурга официально заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в городе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга официально заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Северной столице. В Смольном опираются на сухие факты – за последнее время в городе ежедневно выявляли не больше 180-190 случаев заражения опасной инфекцией. Соответственно, темпы распространения пандемии сокращаются.

- Учитывая предписания Роспотребнадзора и рекомендации экспертов из медицинского сообщества, в Санкт-Петербурге оперативно приняли необходимые меры, в том числе ограничительного характера, чтобы предотвратить распространение инфекции. Благодаря этому вовремя возник резерв коечного фонда в стационарах, и началось поэтапное снятие запретов, - рассказывают в комздраве.

Добавим, что за период пандемии в городе выявили коронавирус у 30 100 пациентов. При этом, по данным Петростата, количество внебольничных пневмоний в мае выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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