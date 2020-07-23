2020-07-23T18:57:56+03:00
Общество

Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы

Любители тихой охоты хвастаются своим «уловом» в соцсетях
Алина ЧЕМЕРИС
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Огромные грибы здесь находят не впервыеОгромные грибы здесь находят не впервыеФото: СОЦСЕТИ
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Грибы по размеру больше, чем ладонь взрослого мужчины, были обнаружены под Выборгом. Фотографиями грибов-гигантов хвастаются в соцсетях местные жители. По словам одного из любителей тихой охоты, огромные боровики он нашел неподалеку от российско-финской границы.

Большинство пользователей сети Интернет порадовались за удачливого грибника, однако некоторые к его «улову» отнеслись скептически.

- Кто нибудь хоть раз дозиметром проверял это чудо природы?, - комментирует одна из жительниц Выборга.

Кроме того, люди, поняв, что в этом году грибов на всех, начинают сдавать «урожайные» места.

- Вдоль торфяновской трассы народ грибы мешками собирает, - утверждает один из пользователей соцсетей.

Напомним, огромные грибы жители Ленинградской области находят не впервые. Ранее, также под Выборгом, был обнаружен подосиновик по размеру больше, чем человеческая голова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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