Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы
Грибы по размеру больше, чем ладонь взрослого мужчины, были обнаружены под Выборгом. Фотографиями грибов-гигантов хвастаются в соцсетях местные жители. По словам одного из любителей тихой охоты, огромные боровики он нашел неподалеку от российско-финской границы.
Большинство пользователей сети Интернет порадовались за удачливого грибника, однако некоторые к его «улову» отнеслись скептически.
- Кто нибудь хоть раз дозиметром проверял это чудо природы?, - комментирует одна из жительниц Выборга.
Кроме того, люди, поняв, что в этом году грибов на всех, начинают сдавать «урожайные» места.
- Вдоль торфяновской трассы народ грибы мешками собирает, - утверждает один из пользователей соцсетей.
Напомним, огромные грибы жители Ленинградской области находят не впервые. Ранее, также под Выборгом, был обнаружен подосиновик по размеру больше, чем человеческая голова.
ИСТОЧНИК KP.RU