Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы

23 Июль 2020 2020-07-23T18:57:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Грибы по размеру больше, чем ладонь взрослого мужчины, были обнаружены под Выборгом. Фотографиями грибов-гигантов хвастаются в соцсетях местные жители. По словам одного из любителей тихой охоты, огромные боровики он нашел неподалеку от российско-финской границы.

Большинство пользователей сети Интернет порадовались за удачливого грибника, однако некоторые к его «улову» отнеслись скептически.

- Кто нибудь хоть раз дозиметром проверял это чудо природы?, - комментирует одна из жительниц Выборга.

Кроме того, люди, поняв, что в этом году грибов на всех, начинают сдавать «урожайные» места.

- Вдоль торфяновской трассы народ грибы мешками собирает, - утверждает один из пользователей соцсетей.

Напомним, огромные грибы жители Ленинградской области находят не впервые. Ранее, также под Выборгом, был обнаружен подосиновик по размеру больше, чем человеческая голова.

ИСТОЧНИК KP.RU