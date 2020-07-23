На вандалов, разгромивших памятник Полуторке в Ленобласти, завели уголовное дело

23 Июль 2020 2020-07-23T21:01:03+03:00

Разгром памятника Полуторке в Ленобласти стал уголовным делом. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

У легендарной машины, спасшей во время блокады тысячи жизней, разбили стекла и помяли крышу с дверьми [фото]

Изменить размер текста: A A

Следком возбудил уголовное дело после того, как неизвестные вандалы разгромили грузовик-памятник знаменитой Полуторке в деревне из Бокситогорского района Ленобласти. Напомним, хулиганы сломали стекла, а также помяли двери и крышу легендарного автомобиля и «наследили» там. Такие машины не раз спасали блокадников Ленинграда, перевозя им еду по «Дороге жизни» и забирая из осажденного города. Однако злоумышленникам было плевать на историю.

Грузовик только недавно покрасили, а участок вокруг памятника благоустроили. Но вандалы все испортили. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- Уголовное дело возбуждено по статье за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала повреждения монумента и изъяла объекты, которые оставили преступники, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование громкого дела продолжается. Виновникам грозит лишение свободы на срок до трех лет либо обязательные или принудительные работы.

Хулиганы прилично разбросались мусором на месте. Их можно найти по уликам. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU