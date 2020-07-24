2020-07-24T11:51:26+03:00
Происшествия

Подростка-вандала задержали за разгром легендарной Полуторки на Дороге Жизни

17-летний парень разбил два стекла и выломал ручку у памятника Великой Отечественной войны
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала подозреваемого в разгроме Полуторки на Дороге Жизни / Фото: СУ СК РФ по ЛенобластиПолиция задержала подозреваемого в разгроме Полуторки на Дороге Жизни / Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
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В ночь на 24 июля 2020 года полиция задержала подростка, подозреваемого в разгроме автомобиля на Музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни» в поселке Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области. Об акте вандализма стало известно 22 июля.

- Неизвестный разбил 2 стекла и сломал ручку на правой двери автомобиля - памятника времен Великой Отечественной войны - знаменитой полуторки, увековечивший память о подвигах водителей во время блокады Ленинграда, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

В 00:10 часов 24 июля правоохранители задержали 17-летнего учащегося колледжа на озере Долгомошье.

Установлено, что он повредил памятник в ночь с 6 на 7 июля. Мотивы пока не известны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственный комитет Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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