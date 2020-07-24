Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года

24 Июль 2020 2020-07-24T15:04:54+03:00

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В заказнике «Сестрорецкое болото» завершается строительство второго участка экологической тропы. Как стало известно в пятницу, 24 июля 2020 года, протяженность нового участка составит более 3 километров. Открытие маршрута состоится в августе этого года.

- Сейчас это самая крупная особо охраняемая природная территория Петербурга. Заказник уникален тем, что его почти не касалась рука человека, и поэтому здесь сохранились многие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

Сейчас пеший маршрут составляет 1,5 километра, из которых 500 метров это пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе. По пути есть смотровые площадки, мостики, на информационных стендах можно узнать о животных, птицах и растениях, которых можно встретить на болоте.

Как добраться: на электричке до станции «Белоостров», далее пешком по улице Железнодорожная до шлагбаума: он ограничивает территорию заказника; затем дойти до главного входа, он и ведет к тропе. Дорога от станции в сумме занимает около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU