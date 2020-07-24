Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию

24 Июль 2020 2020-07-24T15:21:34+03:00

Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге назначено на 1 августа 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В пятницу, 24 июля 2020 года, стало известно, что Санкт-Петербург станет одним из первых городов, где откроется международное авиасообщение 1 августа. Сейчас самолеты будут летать только в три страны: Турция, Великобритания и Танзания. В аэропорту Пулково рассказали, что готовы возобновить работу по этим направлениям.

- В терминале Пулково продолжается реализация мощнейшего комплекса мер против распространения COVID-19. В аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов, - рассказали в «Воздушной гавани».

Отмечается, что с 1 августа откроется авиасообщение с Турцией в Анкару и Стамбул. С 10 августа самолеты начнут полеты в Анталию, Бодрум и Даламан.

Также международное авиасообщение начнется из Москвы и Ростова-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU