2020-07-24T15:21:34+03:00
Общество

Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию

Международное авиасообщение в Санкт-Петербурге восстановится с 1 августа
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге назначено на 1 августа 2020 годаОткрытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге назначено на 1 августа 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля 2020 года, стало известно, что Санкт-Петербург станет одним из первых городов, где откроется международное авиасообщение 1 августа. Сейчас самолеты будут летать только в три страны: Турция, Великобритания и Танзания. В аэропорту Пулково рассказали, что готовы возобновить работу по этим направлениям.

- В терминале Пулково продолжается реализация мощнейшего комплекса мер против распространения COVID-19. В аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов, - рассказали в «Воздушной гавани».

Отмечается, что с 1 августа откроется авиасообщение с Турцией в Анкару и Стамбул. С 10 августа самолеты начнут полеты в Анталию, Бодрум и Даламан.

Также международное авиасообщение начнется из Москвы и Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международные полеты из аэропорта Пулково разрешат с 1 августа 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что международные полеты из аэропорта Пулково разрешат с 1 августа 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни
Минздрав даст 1,2 миллиарда рублей на выплаты петербургским медикам
Шантажистов-заключенных из «Крестов» отправят под суд за вымогательство у сокамерника
Сфинкса, сбежавшего из машины после ДТП, разыскивают в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга договорился с Роспотребнадзором об очередном снятии ограничений
Петербуржец воткнул нож себе в грудь из-за ругани жены
Самые опасные для купания районы Ленобласти назвали в МЧС
Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Заложенное взрывное устройство нашли в одной из квартир жилого дома в Стрельне
Подростка-вандала задержали за разгром легендарной Полуторки на Дороге Жизни
Петербургский школьник из-за ссоры прострелил глаз другу
Ушла в отставку глава Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева
Гроб с покойницей вырыли из могилы на кладбище в Гатчинском районе
Бонус для самых талантливых
Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя
Проезд по КАД через дамбу перекроют 26 июля в Санкт-Петербурге
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Полиция задержала бородатых мужчин, похитивших человека в Санкт-Петербурге
Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля
«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге
Из-за прорыва трубы на улице Васи Алексеева вставали троллейбусы