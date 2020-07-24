2020-07-24T15:56:47+03:00
Общество

Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма

Движение будет ограничено с 26 по 29 июля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по Казанской площади закроют с 26 июля на четыре дняДвижение по Казанской площади закроют с 26 июля на четыре дняФото: Олег ЗОЛОТО
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Внимание, автомобилисты. С воскресенья, 26 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге закроют движение транспорта по Казанской площади. Ограничения продлятся в течение четырех дней. Причиной стали съемки художественного фильма режиссера Алексея Учителя «Седьмая Симфония».

- В связи с проведением ООО «Твин Медиа» съемок художественного фильма «Седьмая Симфония» с 06:00 26 июля до 22:00 29 июля будет прекращено движение и введен запрет остановки транспортных средств по Казанской площади, - сообщили в Смольном.

Также с 06:00 27 июля до 23:00 27 июля будет запрещено останавливаться на четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.

Напомним, что автомобилистов ждут также ограничения движения по КАД 26 июля. В связи с проведением Главного военно-морского парада с 7:00 до 17:00 будет запрещено ездить по участку кольцевой, проходящей по дамбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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