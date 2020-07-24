Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов

Поврежденную скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге отреставрировали / Фото: Музей городской скульптуры

В пятницу, 24 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге завершилась реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту. Произведение Петра Клодта пострадало в результате актов вандализма в начале лета. Тогда пьяные хулиганы забрались на фигуру и выломали поводья уздечки.

- Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки. В ходе детального натурного обследования с лесов обнаружили, что повод был вырван из одного авторского крепежа, который под воздействием примененной механической силы был поврежден, и повис на втором креплении. – рассказали в музее городской скульптуры.

Реставраторы восстановили поводья уздечки, которые выломали вандалы / Фото: Музей городской скульптуры

В ходе противоаварийных работы, реставраторы выяснили, что место соединения с верхним фрагментом повода исторически не было запаяно или как-либо закреплено между собой. Было решено сохранить авторский способ соединения фрагментов и лишь состыковать их, произведя замену поврежденного латунного крепежа на аналогичный новый. Специалистам удалось отреставрировать и сохранить второй исторический крепеж.

Отмечается, что реставрация проводилась на средства музея.