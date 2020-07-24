Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке
Футболисток женского «Зенита» заметили тренирующимися на базе в Удельном парке, где расположена база и основной мужской команды. При этом девушки не приехали в гости или по обмену опытом, а просто перебралась сюда из зенитовской академии на улице Верности.
- Очередной этап подготовки команды завершен. Самое главное, что обошлось без травм — этот момент вызывал опасения после длительного перерыва. Девушки После выходного мы начинаем тренироваться на базе в Удельной, - приводит слова главного тренера Ольги Порядиной пресс-служба «Зенита».
Проблем в коллективе нет, подготовка к будущему чемпионату России идет в рабочем режиме.
Отметим, что все весну футболистки провели на самоизоляции и могли поддерживать форму индивидуально. К регулярным тренировкам в команде девушки вернулись с 22 июня.
Новый чемпионат Женской футбольной лиги России начнется 1 августа. В турнире примут участие восемь профессиональных команд.
ИСТОЧНИК KP.RU