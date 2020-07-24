Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке

24 Июль 2020 2020-07-24T16:26:20+03:00

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Футболисток женского «Зенита» заметили тренирующимися на базе в Удельном парке, где расположена база и основной мужской команды. При этом девушки не приехали в гости или по обмену опытом, а просто перебралась сюда из зенитовской академии на улице Верности.

- Очередной этап подготовки команды завершен. Самое главное, что обошлось без травм — этот момент вызывал опасения после длительного перерыва. Девушки После выходного мы начинаем тренироваться на базе в Удельной, - приводит слова главного тренера Ольги Порядиной пресс-служба «Зенита».

Проблем в коллективе нет, подготовка к будущему чемпионату России идет в рабочем режиме.

Отметим, что все весну футболистки провели на самоизоляции и могли поддерживать форму индивидуально. К регулярным тренировкам в команде девушки вернулись с 22 июня.

Новый чемпионат Женской футбольной лиги России начнется 1 августа. В турнире примут участие восемь профессиональных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU