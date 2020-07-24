2020-07-24T16:48:04+03:00
Дом. Семья

Обессиленного детеныша кольчатой нерпы нашли на берегу Ладожского озера

Больного малыша доставили в реабилитационный центр Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Детеныша кольчатой нерпы спасли на берегу Ладожского озераДетеныша кольчатой нерпы спасли на берегу Ладожского озераФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В "Фонде друзей балтийской нерпы" неожиданное пополнение. Как стало известно в пятницу, 24 июля 2020 года, на берегу Ладожского озера местные жители нашли сильно ослабленного детеныша ладожской кольчатой нерпы. Появление животного в центре в середине июля - большая редкость.

- К этому времени животные уже успевает окрепнуть и редко нуждаются в помощи человека. Однако, нерпочка с берега Ладоги оказалась больным животным, которое не смогло охотиться. У детеныша есть ранки, наблюдаются хрипы и свист в легких, а также повышенная температура тела, - рассказали в "Водоканале".

Больного малыша поместили в индивидуальный карантинный бокс, где его уже начали активно лечить.

После лечения и реабилитации нерпа сможет присоединиться к очередным «выпускникам» и вернуться в дикую природу.

Напомним, что в петербургском дельфинарии впервые за 22 года родился малыш морского льва. "КП-Петербург" познакомилась с детенышем и узнала, как чувствуют себя мама и новорожденный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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