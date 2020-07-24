Четырехлетняя девочка пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола»

24 Июль 2020 2020-07-24T18:38:05+03:00

Девочка попала в больницу после жесткого ДТП на трассе «Кола» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Маленькая девочка пострадала в ДТП в Ленинградской области. Днем в пятницу, 24 июля 2020 года, на трассе «Кола» в Кировском районе произошла «лобовая» авария с участием двух иномарок. Помимо малышки, медицинская помощь понадобилась еще обоим водителем.

- По предварительной информации, приблизительно в 15:50 на 57 автотрассы «Кола» автолюбительница, сидевшая за рулем автомобиля «Хендай», выскочила на встречную полосу движения. Там иномарка протаранила «Рено», - пишет «Мойка78».

В результате жесткого ДТП пострадали оба водителя. Также травмы получила девочка 2016-го года рождения, которая в момент аварии находилась в салоне автомобиля «Рено».

На место аварии приехала «карета» скорой помощи, которая госпитализировала всех пострадавших в больницу. Отмечается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

К месту ДТП прибыли также сотрудники дорожной полиции. Сейчас инспекторы проводят проверку для того, чтобы выяснить причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU