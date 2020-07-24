Четырехлетняя девочка пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола»
Маленькая девочка пострадала в ДТП в Ленинградской области. Днем в пятницу, 24 июля 2020 года, на трассе «Кола» в Кировском районе произошла «лобовая» авария с участием двух иномарок. Помимо малышки, медицинская помощь понадобилась еще обоим водителем.
- По предварительной информации, приблизительно в 15:50 на 57 автотрассы «Кола» автолюбительница, сидевшая за рулем автомобиля «Хендай», выскочила на встречную полосу движения. Там иномарка протаранила «Рено», - пишет «Мойка78».
В результате жесткого ДТП пострадали оба водителя. Также травмы получила девочка 2016-го года рождения, которая в момент аварии находилась в салоне автомобиля «Рено».
На место аварии приехала «карета» скорой помощи, которая госпитализировала всех пострадавших в больницу. Отмечается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
К месту ДТП прибыли также сотрудники дорожной полиции. Сейчас инспекторы проводят проверку для того, чтобы выяснить причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU