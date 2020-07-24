2020-07-24T19:44:52+03:00
Общество

Огромные пробки сковали Большеохтинский мост и Невский проспект

Водители спешат попасть домой, поскольку 4 других моста развели из-за репетиции парада ко Дню ВМФ [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Район Большеохтиснкого моста сковали жуткие пробки из-за репетиции парада ко Дню ВМФ. Фото: vk.com/spb_todayРайон Большеохтиснкого моста сковали жуткие пробки из-за репетиции парада ко Дню ВМФ. Фото: vk.com/spb_today
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Огромные пробки ожидаемо пришли 23 июля в Санкт-Петербург после начала репетиции парада ко Дню ВМФ. Например, загруженность Невского проспекта к площади Александра Невского - 10 баллов, что на 4 пункта выше обычного. Напомним, некоторые центральные улицы перекрыты, а Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейные мосты разведены. Смольный даже рекомендовал петербуржцам пораньше отпрашиваться с работы, чтобы до 17:00 успеть уехать домой.

Эпицентром всех ненастий стал Большеохтинский мост. Фото: vk.com/spb_today

Эпицентром всех ненастий стал Большеохтинский мост. Фото: vk.com/spb_today

И если на временно бесплатном ЗСД пробки совсем небольшие (из-за ДТП – Прим. Ред.), то на Большеохтинском мосту возник коллапс. Водители со всего города пробуют попасть домой через эту переправу и, как видно из соцсетей, получается не очень успешно. Согласно сервису «Яндекс.Карты», Тульская улица стоит намертво, как и часть Синопской набережной.

- Репетиция парада в честь Дня ВМФ вызвала большой ажиотаж. Остроты добавили Citroen C4, КАМАЗ и еще Мерседес. Водители то и дело выходят из машин, чтобы оценить обстановку, - рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Чуть получше ситуация на мосту Александра Невского, однако перед ним водители на Невском проспекте практически не движутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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