Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до конца лета

24 Июль 2020 2020-07-24T22:04:06+03:00

Все из-за ограничений по коронавирусу, связанных с въездом в России и страны Евросоюза

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Что и следовало ожидать – паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы практически до конца лета. До 29 августа включительно судно точно не двинется с места, и сотни отдыхающих людей не смогут насладиться запланированным отпуском. Но у компании MOBY SPL связаны руки, поскольку существующие ограничения по коронавирусу не позволяют парому стартовать хотя бы по какому-нибудь одному маршруту.

- Отмена рейсов связана с наличием временных ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России и стран Евросоюза в туристических целях по причине распространения коронавирусной инфекции, - поясняют в компании на официальной странице во "Вконтакте".

Пострадавшим клиентам предлагают перенести время путешествия вплоть до декабря. Но точной информации, возобновятся ли рейсы позже, никто дать не может.

Напомним, ранее паром нередко вставал на незапланированный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU