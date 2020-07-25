2020-07-25T00:02:04+03:00
Общество

Океанариум откроется с 27 июля в Санкт-Петербурге

Он вновь заработает с 10:00 до 20:00, но с рядом ограничений по коронавирусу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Океанариум Санкт-Петербурга объявил об открытии с 27 июля. Фото: vk.com/aquarium_spbОкеанариум Санкт-Петербурга объявил об открытии с 27 июля. Фото: vk.com/aquarium_spb
Изменить размер текста:

Санкт-Петербургский океанариум объявил о своем открытии с 27 июля. Все благодаря новому постановлению Смольного, согласно которому в городе разрешается работать торговым центрам. Поэтому «цепи» с ТРК «Нептун» спали, и океанариум наконец-то может принимать гостей. Но не обошлось и без введения важных ограничений.

- Организована такая последовательность осмотра экспозиции, чтобы она исключала встречные потоки посетителей. Вход и выход осуществляется раздельно, в начале и конце экспозиции соответственно. Посетители смогут воспользоваться санитайзерами в отведенных для этого местах, - сообщают в официальной группе океанариума во «Вконтакте».

И да – вход возможен только в масках. Причем детям до 7 лет их надевать необязательно. Ну и куда же без соблюдения социальной дистанции. Вдобавок групповых экскурсий и шоу пока в океанариуме не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 27 предприятий из Санкт-Петербурга вошли в список системообразующих
Океанариум откроется с 27 июля в Санкт-Петербурге
Жонглирующего ножами пенсионера заметили на улицах Санкт-Петербурга
Буйный петербуржец набросился на кассира после просьбы надеть маску
Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до конца лета
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ идет в Санкт-Петербурге
Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли 66-летнего грибника, получившего приступ в Удельном парке
Огромные пробки сковали Большеохтинский мост и Невский проспект
Путин рекомендовал Смольному построить батутный центр в Санкт-Петербурге
Из-за генеральной репетиции парада ВМФ центр Санкт-Петербурга встал в пробки
Четырехлетняя девочка пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола»
ЗСД встал в жесткую пробку из-за ДТП с фурой в Санкт-Петербурге
Поезда по курортным направлениям вновь будут курсировать из Санкт-Петербурга
Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки
Этаж рухнул при заливке бетона в строящемся доме в Санкт-Петербурге
Обессиленного детеныша кольчатой нерпы нашли на берегу Ладожского озера
Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни