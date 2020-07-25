Океанариум откроется с 27 июля в Санкт-Петербурге

25 Июль 2020 2020-07-25T00:02:04+03:00

Он вновь заработает с 10:00 до 20:00, но с рядом ограничений по коронавирусу

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Санкт-Петербургский океанариум объявил о своем открытии с 27 июля. Все благодаря новому постановлению Смольного, согласно которому в городе разрешается работать торговым центрам. Поэтому «цепи» с ТРК «Нептун» спали, и океанариум наконец-то может принимать гостей. Но не обошлось и без введения важных ограничений.

- Организована такая последовательность осмотра экспозиции, чтобы она исключала встречные потоки посетителей. Вход и выход осуществляется раздельно, в начале и конце экспозиции соответственно. Посетители смогут воспользоваться санитайзерами в отведенных для этого местах, - сообщают в официальной группе океанариума во «Вконтакте».

И да – вход возможен только в масках. Причем детям до 7 лет их надевать необязательно. Ну и куда же без соблюдения социальной дистанции. Вдобавок групповых экскурсий и шоу пока в океанариуме не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU