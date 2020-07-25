Назван состав комиссии, которая решит судьбу авторских баров в Санкт-Петербурге

25 Июль 2020 2020-07-25T11:49:00+03:00

Сформирован состав рабочей группы, которая решит судьбу авторских баров в Санкт-Петербурге попадающих под закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Противостоять закону о запрете «наливаек» будут владельцы баров, кафе, ресторанов, общественные организации и блогеры

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Автор громкого закона о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге, депутат ЗакСобрания Денис Четырбок, заявил, что он закончил прием заявок в состав рабочей группы, которая решит судьбу авторских баров.

Напомним, что по закону, принятому губернатором Бегловым, питейные заведения площадью меньше 50 квадратных метров, находящиеся в жилых домах, должны закрыться с 1 января 2021 года. Владельцам баров, активно протестующих против закона, предложили индивидуально помочь с помощью созданием комиссии.

- За 11 дней на электронную почту поступило свыше 30 заявок. Среди тех, кто изъявил желание принять участие в разработке законодательной базы и написал нам на почту, есть владельцы баров, кафе и ресторанов (в том числе, представители «Союза независимых рестораторов»), эксперты «сферы гостеприимства», а также общественные организации и даже блогеры, - сообщил Четырбок в своем Telegram-канале.

По словам, автора закона о «наливайках», первое заседание группы пройдет в четверг 30 июля. Подробности депутат сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU