Закон о запрете «наливаек» подписан, решать судьбу авторских баров будет комиссия
Губернатор Санкт-Петербурга подписал так называемый закон о запрете «наливаек» - баров и розничных магазинов, торгующих алкогольной продукцией в розлив и имеющих площадь зала менее 50 квадратных метров. Многие представители бизнеса уже заявили, что это грозит закрытием десяткам авторских баров в центре города. Однако в Смольном ответили, что их вопросом будет заниматься специальная комиссия.
- К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов – спокойствие петербуржцев, которые не хотят слышать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем. На другой – интересы добросовестных предпринимателей, - заявил губернатор Александр Беглов.
Глава города отметил, что до вступления закона в силу – 1 января 2021 года еще есть время. За этот срок рабочая группа, созданная из чиновников, экспертов и представителей бизнеса, должна найти решение, которое устроит всех.
Решать судьбу баров, которые не мешают жителям города, будет комиссия.Фото: Олег ЗОЛОТО
Спикер петербургского Заксобрания, в свою очередь отметил, что закон направлен на борьбу не с нормальными предпринимателями и их барами, а с рюмочными, которые зачастую располагаются на первых этажах многоквартирных домов в спальных районах
- Они делают жизнь людей невыносимой, под их окнами – крики и грязь, - заявил Вячеслав Макаров.
При этом права бизнеса тоже надо защитить, законодательно.
Напомним, что автором законопроекта о запрете «наливаек» стал депутат ЗакСа Денис Четырбок. По его словам, большая часть баров в центре города продолжат работу. В остальных случаях будет приниматься индивидуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU