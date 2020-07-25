Кот Ахилл в тельняшке забрался на дамбу и проследил за репетицией парада ко Дню ВМФ
Знаменитый петербургский кот-оракул Ахилл проверил готовность парада в честь Дня ВМФ. Для этого пушистый ревизор посетил дамбу, где нашел себе отличную площадку для просмотра торжества. О необычном посетителе сообщили в Instagram КЗС.
Отважного кота не испугали ни пушечный залп, ни громкий пролет авиации. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs
- Кот Ахилл вновь на Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений! Проверяет готовность ко Дню Военно-Морского Флота 2020, - рассказали в соцсетях организации.
В комментариях к публикации появился лично Ахилл, который поблагодарил за лучшие места в городе для просмотра подготовки к празднику.
На репетиции было больше 40 военных кораблей.Фото: Артем КИЛЬКИН
- Мур! Спасибо за гостеприимство. Очень удобная площадка для приема парада. И с основной задачей справляется на отлично, - написал знаменитый кот.
Напомним, что «Комсомолка» побывала на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ и опубликовала подробный фоторепортаж с места.
ИСТОЧНИК KP.RU