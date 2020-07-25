Кот Ахилл в тельняшке забрался на дамбу и проследил за репетицией парада ко Дню ВМФ

25 Июль 2020 2020-07-25T12:07:32+03:00

Кот Ахилл проверил готовность парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В своем Instagram кот-оракул поблагодарил КЗС за гостеприимность и удобную площадку для просмотра торжества [фото]

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Знаменитый петербургский кот-оракул Ахилл проверил готовность парада в честь Дня ВМФ. Для этого пушистый ревизор посетил дамбу, где нашел себе отличную площадку для просмотра торжества. О необычном посетителе сообщили в Instagram КЗС.

Отважного кота не испугали ни пушечный залп, ни громкий пролет авиации. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

- Кот Ахилл вновь на Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений! Проверяет готовность ко Дню Военно-Морского Флота 2020, - рассказали в соцсетях организации.

В комментариях к публикации появился лично Ахилл, который поблагодарил за лучшие места в городе для просмотра подготовки к празднику.

На репетиции было больше 40 военных кораблей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мур! Спасибо за гостеприимство. Очень удобная площадка для приема парада. И с основной задачей справляется на отлично, - написал знаменитый кот.

Напомним, что «Комсомолка» побывала на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ и опубликовала подробный фоторепортаж с места.

ИСТОЧНИК KP.RU