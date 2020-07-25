Еще три больницы Санкт-Петербурга возобновят плановый прием с 27 июля

25 Июль 2020 2020-07-25T13:39:55+03:00

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С 27 июля в Санкт-Петербурге возобновят плановый прием пациентов еще три стационара, которых ранее перепрофилировали для лечения коронавируса. От «цепей» инфекции теперь избавились: Мариинская больница, Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница имени Семашко.

Как итог, свободными оказались больше 1,5 тысяч коек, предназначенных под COVID-19. Однако, если в город придет новая вспышка инфекции, то данные больницы снова оперативно пойдут «в бой». Хотя сейчас предпосылок мало, ведь заболеваемость коронавирусом в Северной столице постоянно снижается на протяжении этой недели.

- В таких условиях и с учетом имеющегося резерва, мы можем постепенно переводить перепрофилированные городские стационары на оказание плановой и экстренной помощи. Вместе с этим в городе сохранят необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом, - передает слова вица-губернатора Олега Эргашева пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU