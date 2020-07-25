2020-07-25T00:48:07+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 июля 2020 года: открытие торговых центров и новые выплаты медикам

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» вновь подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 июля 2020 года. Хоть Комздрав и заявил о снижении заболеваемости в городе, но медики ежедневно находят инфекцию у немалого числа горожан.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 181 случай заболевания инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 30 281 горожан. В числе выздоровевших уже 22 807 пациентов. Смертей в общей сложности 1908, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Теперь официально – с 27 июля в Санкт-Петербурге начнут работать торговые центры и рестораны. Все благодаря соответствующему постановлению Смольного. Разрешили даже примерочные, но только через одну кабинку. Также «выдохнули» частные музеи, аквапарки и выставочные залы. А вот кинотеатрам пока «льгот» не предоставили.

Минздрав России отправит петербургским медикам еще 1,2 млрд рублей на выплаты по коронавирусу. Все средства пойдут из федерального бюджета.

Что касается статистики по Ленобласти, то на 24 июля там выявили 5583 зараженных, из них 4437 человек успели выздороветь, а 50 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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