Из-за дождя вход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным
Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, который находится на Елагином острове в Санкт-Петербурге, объявил о неожиданном сюрпризе – бесплатном входе в субботу 25 июля. Причиной этого стал дождь, который, судя по всему, отпугнул многих горожан от прогулок. В обычные дни взрослым посетителям приходится платить 100 рублей за вход.
- Дорогие друзья! По погодным условиям сегодня вход в парк свободный. Ждем вас в любую погоду! – заманивают горожан на официальной странице парка во «Вконтакте».
Добавим, что на данный момент в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, а температура воздуха поднялась всего лишь до +14 градусов по Цельсию. Но это еще «цветочки», самые «ягодки» сейчас в Ленобласти, где спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Увы, участились случаи ДТП. В одном из них разбился инспектор ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU