Из-за дождя вход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным

25 Июль 2020 2020-07-25T14:35:26+03:00

В парке надеются, что непогода не отпугнет горожан от прогулок

Изменить размер текста: A A

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, который находится на Елагином острове в Санкт-Петербурге, объявил о неожиданном сюрпризе – бесплатном входе в субботу 25 июля. Причиной этого стал дождь, который, судя по всему, отпугнул многих горожан от прогулок. В обычные дни взрослым посетителям приходится платить 100 рублей за вход.

- Дорогие друзья! По погодным условиям сегодня вход в парк свободный. Ждем вас в любую погоду! – заманивают горожан на официальной странице парка во «Вконтакте».

Добавим, что на данный момент в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, а температура воздуха поднялась всего лишь до +14 градусов по Цельсию. Но это еще «цветочки», самые «ягодки» сейчас в Ленобласти, где спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Увы, участились случаи ДТП. В одном из них разбился инспектор ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU