2020-07-25T14:35:26+03:00
Общество

Из-за дождя вход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным

В парке надеются, что непогода не отпугнет горожан от прогулок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным из-за дождя. Фото: vk.com/elaginparkВход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным из-за дождя. Фото: vk.com/elaginpark
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Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, который находится на Елагином острове в Санкт-Петербурге, объявил о неожиданном сюрпризе – бесплатном входе в субботу 25 июля. Причиной этого стал дождь, который, судя по всему, отпугнул многих горожан от прогулок. В обычные дни взрослым посетителям приходится платить 100 рублей за вход.

- Дорогие друзья! По погодным условиям сегодня вход в парк свободный. Ждем вас в любую погоду! – заманивают горожан на официальной странице парка во «Вконтакте».

Добавим, что на данный момент в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, а температура воздуха поднялась всего лишь до +14 градусов по Цельсию. Но это еще «цветочки», самые «ягодки» сейчас в Ленобласти, где спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Увы, участились случаи ДТП. В одном из них разбился инспектор ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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