Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге установят до конца лета

25 Июль 2020 2020-07-25T18:20:03+03:00

Рабочие уже огородили территорию у сквера на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого [фото]

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Многострадальный памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге обещают установить до 31 августа. Напомним, трехметровую скульптуру легендарного музыканта начали создавать в середине 2018 года, хотя разговоры об этом шли еще с 2009-го. Памятник повторяет известную фотографию лидера группы «Кино» за авторством Юрия Чашкина – на ней Цой скрестил руки на гитаре.

Работы по установке памятника вовсю идут. Фото: vk.com/mo_dachnoe

Время шло, а памятник все никак не устанавливали. Как оказалось, виной тому трещина, которую нашли в постаменте. Экспертиза камня в итоге затянулась на полгода.

- Прямо сейчас в сквере на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого (где рядом жил музыкант - Прим. Ред.) проходит установка постамента памятника Виктору Цою. Его должны установить до 31 августа, - сообщают очевидцы в группе «Мой округ Дачное» во «Вконтакте».

Ждать осталось недолго. установкой памятника занимается лично Фонд памяти Виктора Цоя - Фонд Жорно. Фото: vk.com/mo_dachnoe

Сейчас рабочие ставят постамент памятника. Согласно информации о работах, размещенной на ограждении, установка скульптуры началась 20 июля и закончится до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU