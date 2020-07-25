Семак ответил, останется ли Бранислав Иванович в «Зените» на следующий сезон

25 Июль 2020 2020-07-25T21:25:33+03:00

Контракт с капитаном команды истекает уже в конце этого июля

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Главный тренер «Зенита» дал интервью пресс-службе клуба после выигрыша Кубка России в победном матче против «Химок». Конечно, всех журналистов интересовала дальнейшая судьба капитана команды Бранислава Ивановича и не потому, что он разбил трофей во время церемонии награждения, а из-за истечения его контракта в конце июля.

Однако Семак оставил финальное слово за гендиректором клуба Александром Медведевым.

- Болельщики прощались с Ивановичем? Все сведения у генерального директора, скоро будет озвучена официальная информация, - подчеркнул наставник «Зенита».

Напомним, «Комсомолка» публиковала подробный репортаж с финала Кубка России, который прошел в Екатеринбурге. Несмотря на минимальный счет, матч выдался очень напряженным. «Зенит» смог отличится только в заключительные 10 минут да и то с пенальти, а «Химки» могли отыграться на последних секундах.

ИСТОЧНИК KP.RU