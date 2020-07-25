Облачной и без осадков будет погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге

25 Июль 2020 2020-07-25T22:05:49+03:00

Погода 26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге обещает быть теплой и без осадков. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Синоптики пообещали петербуржцам в воскресенье 26 июля вполне хорошую погоду. Многочисленные посетители на День ВМФ могут не бояться дождя, хотя облака продолжат нависать над городом.

- 26 июля в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, а день обойдется, преимущественно, без осадков. Ветер будет западных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов по Цельсию, а днем от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, вся свежая информация о масштабном параде на День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге находится в афише «Комсомолки». Чтобы знать, к чему готовиться, можно посмотреть наш подробный репортаж с репетиции торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU