2020-07-26T18:47:07+03:00
Общество

«Народ обезумел»: спасатель рассказал, как петербуржцы массово теряются в лесах

Всего за один день экстренные службы получили 38 вызовов на «потеряшек»
Сергей ВОЛЧКОВ
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С начала июля в лесах заблудилось уже 400 человек. Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Ленинградской областиС начала июля в лесах заблудилось уже 400 человек. Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Ленинградской области
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Для кого-то лето – время отпусков и долгожданного отдыха, а для кого-то – едва ли не самая горячая рабочая пора. К числу последних относятся спасатели, у которых с наступлением тепла неизменно прибавляется забот. Так, со слов председателя поисково-спасательного отряда «Экстремум» Бориса Лейтеса, только за субботу, 25 июля, в экстренные службы поступило 38 заявок на поиск людей, заблудившихся в лесах.

- 38 заявок – это 53 человека. Народ обезумел, идет в леса и теряется массово, - написал Лейтес на своей странице ВКонтакте. – А с начала июля мы приняли уже 277 вызовов – это 400 человек!

Самое печальное, отмечает спасатель, что это, судя по всему, еще даже не пик, поскольку лето в самом разгаре.

Напомним: в начале июля статистику погибших в лесах едва не пополнил собой молодой петербуржец. Во время отдыха с семьей он ненадолго отлучился в лес, но в итоге заплутал и не мог выйти к людям восемь дней. Чтобы не умереть от голода, парню пришлось есть траву и червей – но, по счастью, все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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