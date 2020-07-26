Граффити с Высоцким и Бродским закрасили дважды за сутки в Санкт-Петербурге
Петербургские коммунальщики продолжают вести отчаянную войну со свободным искусством. Не успел отполыхать в городе один скандал, связанный с «несанкционированным» портретом поэта Иосифа Бродского напротив дома Мурузи, как тут же вспыхнул второй. На этот раз хозяйственные службы не устроила фреска с изображением Бродского и Владимира Высоцкого, появившаяся на улице Пестеля.
- Только вчера художники закончили работу – и тут же, не прошло и двух часов, как их творчество закрасили, - делятся своими переживаниями очевидцы очередного столкновения в социальных сетях.
Той же ночью автор граффити Олег Нилов восстановил работу, но спустя несколько часов ее закрасили повторно – теперь на стене нежилой постройки, которую Нилов выбрал в качестве «холста», вновь красуется аккуратный белый квадрат. Между тем сам художник сообщил «Комсомолке», что в очередной раз восстанавливать свое творение не будет.
- Будут новые работы, - лаконично высказался петербуржец.
ИСТОЧНИК KP.RU