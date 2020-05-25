Коммунальщики уничтожили портрет Бродского в день его 80-летнего юбилея

25 Май 2020 2020-05-25T12:46:52+03:00

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Беспощадная а, зачастую и бессмысленная война петербургских работников ЖКХ с уличным искусством продолжается. На этот раз жертвой коммунальщиков пал портрет поэту Иосифу Бродскому, который 24 мая, в день его 80-летия, появился напротив дома 24 по Литейному проспекту, в котором находится музей-квартира «Полторы комнаты», где жил писатель.

- В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля - смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются, - подписали свое творение авторы из группы Urbanfresco в Инстаграме.

Сам портрет был выполнен в технике «уличной фрески», когда распечатанный на бумаге рисунок наносят на стену и покрывают специальным составом.

Вряд ли такое кто-то сможет назвать вандализмом, однако портрет Бродского не прожил и суток. Изгнанный с родины поэт был «изгнан» и со стены дома на улице Пестеля.

- Увы. Закатали шпаклевкой. И, похоже, давненько, - сообщил корреспондент «КП-Петербург».

Теперь на стене вместо портрета разместилась утонченно-красивая мазня серого цвета.Фото: Олег ЗОЛОТО

urbanfresco В Санкт-Петербурге на стене появился портрет Бродского

ИСТОЧНИК KP.RU