«Галерея» открылась без ажиотажа и очередей 27 июля
27 июля в Санкт-Петербурге в силу вступили новые послабления карантинного режима, благодаря которым двери распахнули все городские торговые центры. Уже с утра понедельника перед самым знаменитым и крупным - ТЦ «Галерея» - стояли толпы страждующих попасть внутрь. И как только комплекс открылся, внутрь «хлынул поток».
- На самом деле, людей много, но не так чтобы очень. Длинных очередей перед входом не было, без масок не пускают, - сообщает корреспондент «КП-Петербург»
Несмотря на почти четырехмесячный простой, ажиотажа в торговом комплексе не наблюдалось. Точно также спокойно открылись с понедельника и обе МЕГИ. Если на открытиях «Икей» стояли чудовищные очереди из сотен человек -время ожидания достигало двух часов, то утром 27 июля перед входом в гипермаркеты было пустынно.
Напомним, что по новым правилам, в Петербурге могут открыться все ТЦ (без фудкортов, развлекательных центров и кинотеатров), аквапарки, детские сады. Разрешаются тест-драйвы в автосалонах и так далее.
Открытие ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге 27 июля.С понедельника торговые центры могут легально работать.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU