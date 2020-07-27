2020-07-27T11:29:25+03:00
Общество

«Галерея» открылась без ажиотажа и очередей 27 июля

А в Кудрово и на Пранасе начали работать МЕГИ
Петр КИБЕР
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"Галерея" открылась без очередей и ажиотажа."Галерея" открылась без очередей и ажиотажа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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27 июля в Санкт-Петербурге в силу вступили новые послабления карантинного режима, благодаря которым двери распахнули все городские торговые центры. Уже с утра понедельника перед самым знаменитым и крупным - ТЦ «Галерея» - стояли толпы страждующих попасть внутрь. И как только комплекс открылся, внутрь «хлынул поток».

- На самом деле, людей много, но не так чтобы очень. Длинных очередей перед входом не было, без масок не пускают, - сообщает корреспондент «КП-Петербург»

Несмотря на почти четырехмесячный простой, ажиотажа в торговом комплексе не наблюдалось. Точно также спокойно открылись с понедельника и обе МЕГИ. Если на открытиях «Икей» стояли чудовищные очереди из сотен человек -время ожидания достигало двух часов, то утром 27 июля перед входом в гипермаркеты было пустынно.

Напомним, что по новым правилам, в Петербурге могут открыться все ТЦ (без фудкортов, развлекательных центров и кинотеатров), аквапарки, детские сады. Разрешаются тест-драйвы в автосалонах и так далее.

Открытие ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге 27 июля.С понедельника торговые центры могут легально работать.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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