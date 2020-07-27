Появилось видео с проспекта Художников, где было найдено расчлененное тело женщины в чемодане
В распоряжении "Комсомолки" появилось видео с проспекта Художников в Санкт-Петербурге, где было найдено расчлененное тело 23-летней женщины. В ночь на 27 июля 2020 года труп несчастной был обнаружен под окнами дома 15/1. Он находился в чемодане.
Видео с проспекта Художников в Санкт-Петербурге, где был обнаружен расчлененный труп женщины.
- По подозрению в убийстве был задержан 29-летний муж жертвы. По версии следствия, в ночь на 27 июля он не менее трех раз ударил топором супругу по голове. После этого мужчина отрубил жене голову, руки и ноги, сложил все в чемодан и просто выкинул в окно, - сообщили в следственном комитете.
Супруги были женаты два года. У них есть ребенок. Предположительно, женщина собиралась развестись с мужем. Тогда мужчина пошел на крайние меры и решил убить жену.
На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU