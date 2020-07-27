Появилось видео с проспекта Художников, где было найдено расчлененное тело женщины в чемодане

27 Июль 2020 2020-07-27T13:17:14+03:00

Появилось видео с места. где нашли чемодан с расчлененным телом женщины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

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В распоряжении "Комсомолки" появилось видео с проспекта Художников в Санкт-Петербурге, где было найдено расчлененное тело 23-летней женщины. В ночь на 27 июля 2020 года труп несчастной был обнаружен под окнами дома 15/1. Он находился в чемодане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792827" frameborder="0"></iframe> Видео с проспекта Художников в Санкт-Петербурге, где был обнаружен расчлененный труп женщины.

- По подозрению в убийстве был задержан 29-летний муж жертвы. По версии следствия, в ночь на 27 июля он не менее трех раз ударил топором супругу по голове. После этого мужчина отрубил жене голову, руки и ноги, сложил все в чемодан и просто выкинул в окно, - сообщили в следственном комитете.

Супруги были женаты два года. У них есть ребенок. Предположительно, женщина собиралась развестись с мужем. Тогда мужчина пошел на крайние меры и решил убить жену.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU