2020-07-27T15:10:56+03:00
Происшествия

Задержан мужчина, убивший и расчленивший жену в Санкт-Петербурге

Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец, расчленивший жену и спрятавший тело в чемодан, задержанПетербуржец, расчленивший жену и спрятавший тело в чемодан, задержанФото: принтскрин видео.
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Полиция задержала мужчину, который в ночь на понедельник, 27 июля 2020 года, хладнокровно зарубил топором свою жену, а после расчленил ее. Во время допроса 29-летний подозреваемый заявил, что ему стыдно и он раскаивается.

- Мне сейчас очень тяжело. И мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. И мне очень стыдно и мне очень жаль, что я это сотворил. Полностью признаю свою вину, - заявил он на допросе в следственном комитете Петербурга.

Тело 23-летней женщины было найдено под окнами дома 15/1 по проспекту Художников. Труп лежал в чемодане. Как оказалось, агрессивный мужчина, который не хотел, чтобы жена ушла от него, три раза ударил ее топором, после чего отрубил голову, ноги и руки. Спрятав тело в чемодан, он просто выбросил его в окно.

Сейчас подозреваемый находится под следствием. Расследование продолжается.

Задержан мужчина, убивший и расчленивший свою молодую жену.СУ СКР по Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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