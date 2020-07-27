Задержан мужчина, убивший и расчленивший жену в Санкт-Петербурге
Полиция задержала мужчину, который в ночь на понедельник, 27 июля 2020 года, хладнокровно зарубил топором свою жену, а после расчленил ее. Во время допроса 29-летний подозреваемый заявил, что ему стыдно и он раскаивается.
- Мне сейчас очень тяжело. И мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. И мне очень стыдно и мне очень жаль, что я это сотворил. Полностью признаю свою вину, - заявил он на допросе в следственном комитете Петербурга.
Тело 23-летней женщины было найдено под окнами дома 15/1 по проспекту Художников. Труп лежал в чемодане. Как оказалось, агрессивный мужчина, который не хотел, чтобы жена ушла от него, три раза ударил ее топором, после чего отрубил голову, ноги и руки. Спрятав тело в чемодан, он просто выбросил его в окно.
Сейчас подозреваемый находится под следствием. Расследование продолжается.
Задержан мужчина, убивший и расчленивший свою молодую жену.СУ СКР по Ленинградской области
ИСТОЧНИК KP.RU