2020-07-27T17:52:41+03:00
Общество

24 коммерческих маршрута оставили на карантине до 9 августа

Вернутся они на дороги или нет, решат в Смольном
Петр КИБЕР
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24 коммерческих маршрута пока так и не вернулись к работе.24 коммерческих маршрута пока так и не вернулись к работе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на то, что большинство маршрутов городского транспорта Санкт-Петербурга вернулось к нормальной работе, некоторые коммерческие автобусы до сих пор стоят на приколе. Так, Смольный продлил «карантин» для 24 маршруток до 9 августа.

- На сегодняшний день их судьба неизвестна, часть из этих маршрутов может быть пересмотрена, а часть – отменена из-за низкого пассажиропотока и дублирования социального транспорта, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по транспорту.

Напомним, что по первоначальным планам, летом 2020 года с улиц Петербурга должны были исчезнуть все маршрутки, уступив место социальным автобусам. Однако из-за пандемии коронавируса, спутавшей карты, транспортная реформа была отложена на осень 2021 года.

При этом большинство маршруток вернулись на свои места, а часть направлений пока остается закрытыми. Что касается перевозчиков, то они уже начали получать новые автобусы, закупленные к реформе. Эти машины постепенно выводят на улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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