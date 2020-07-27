Число госпитализаций в Санкт-Петербурге снизилось на 80%

27 Июль 2020 2020-07-27T19:32:07+03:00

В период с 20 по 26 июля в Северной столице ежедневно госпитализировали меньше 200 человек

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Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе значительно снизилось число госпитализаций – на 80% по сравнению с пиком пандемии коронавируса. Напомним, еще неделю назад в Смольном рассказали о положительной динамике по инфекции. К концу прошлой семидневки статистика в худшую сторону не изменилась.

- В течение минувшей недели ежедневно госпитализировали уже меньше 200 человек. Это без малого на 80% меньше, чем в периоды пиковой нагрузки. Снизилась нагрузка на наши стационары, особенно на стационары для взрослых. Это дает возможность к концу июля открывать медучреждения, лечившие больных с COVID-19, для плановых приемов, - рассказал глава комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Дмитрий Лисовец отметил, что сначала власти будут возвращать к штатной работе те больницы, которые помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU