Число госпитализаций в Санкт-Петербурге снизилось на 80%
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе значительно снизилось число госпитализаций – на 80% по сравнению с пиком пандемии коронавируса. Напомним, еще неделю назад в Смольном рассказали о положительной динамике по инфекции. К концу прошлой семидневки статистика в худшую сторону не изменилась.
- В течение минувшей недели ежедневно госпитализировали уже меньше 200 человек. Это без малого на 80% меньше, чем в периоды пиковой нагрузки. Снизилась нагрузка на наши стационары, особенно на стационары для взрослых. Это дает возможность к концу июля открывать медучреждения, лечившие больных с COVID-19, для плановых приемов, - рассказал глава комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
Дмитрий Лисовец отметил, что сначала власти будут возвращать к штатной работе те больницы, которые помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»