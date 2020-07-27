Новые трамвайные остановки появятся в Санкт-Петербурге
Новые трамвайные остановки появятся в Невском районе Санкт-Петербурга. С 28 июля трамваи четырех маршрутов будут притормаживать в двух местах на своем пути. Об изменениях в сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
- 28 июля на Дальневосточном проспекте начнут работать новые трамвайные остановки: «Улица Еремеева» и «Дальневосточный проспект, 12». На остановках будут останавливаться трамваи маршрутов №№ 10, 23, 39, 65,- говорится в сообщении ведомства.
Теперь местным жителям станет чуть удобнее пользоваться общественным транспортом.
Напомним, что ранее, городские трамваи состыковали с «Чижиком». С 8 июня маршрут № 10 начал доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков», где организована пересадка на «Чижик» (№63), а также автобусы №№ 15 и 28.
При этом, чтобы пересесть с муниципального транспорта на «Чижика», пассажирам надо лишь перейти на другой край остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU