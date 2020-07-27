Новые трамвайные остановки появятся в Санкт-Петербурге

27 Июль 2020 2020-07-27T19:34:01+03:00

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Новые трамвайные остановки появятся в Невском районе Санкт-Петербурга. С 28 июля трамваи четырех маршрутов будут притормаживать в двух местах на своем пути. Об изменениях в сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

- 28 июля на Дальневосточном проспекте начнут работать новые трамвайные остановки: «Улица Еремеева» и «Дальневосточный проспект, 12». На остановках будут останавливаться трамваи маршрутов №№ 10, 23, 39, 65,- говорится в сообщении ведомства.

Теперь местным жителям станет чуть удобнее пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что ранее, городские трамваи состыковали с «Чижиком». С 8 июня маршрут № 10 начал доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков», где организована пересадка на «Чижик» (№63), а также автобусы №№ 15 и 28.

При этом, чтобы пересесть с муниципального транспорта на «Чижика», пассажирам надо лишь перейти на другой край остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU