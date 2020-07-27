Лидер Little Big подарил рампу скейтбордистам в Сосновом Бору
Лидер известной по всему миру музыкальной группы Little Big подарил новенькую рампу скейтпарку, расположенному в Сосновом Бору в Ленобласти. Илья Прусикин лично приехал в родной город, чтобы презентовать сюрприз местным ребятам. Об этом стало известно из Instagram фронтмена Little Big.
На самой рампе размещен большой логотип музыкальной группы. На открытие новой части скейтпарка пришло много людей – от мала до велика. Но Ильича, судя по всему, никто не терроризировал автографами, селфи и объятиями. Все прошло мирно. Зато музыканта заочно тепло поблагодарили в группе «Мой Сосновый Бор» во «Вконтакте».
- Приехал домой с подарком!
- Приятно, когда не забывают о родных пенатах!
- Хороший поступок!
Напомним, UNO от Little Big стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса, набрав больше 134 млн просмотров.
Илья Прусикин из Little Big подарил рампу скейтпарку из родного города в Ленобласти.Видео: instagram.com/iliyaprusikin
ИСТОЧНИК KP.RU