2020-07-27T20:26:35+03:00
Спорт

Футболисты «Зенита» раскачали автобус во время бурных плясок

Зажигательные танцы после победы в Кубке России показала пресс-служба клуба [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюба, Иванович и другие футболисты "Зенита" ушли в отрыв в автобусе после победы в Кубке России. Фото: ФК "Зенит"Дзюба, Иванович и другие футболисты "Зенита" ушли в отрыв в автобусе после победы в Кубке России. Фото: ФК "Зенит"
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«Зенит» показал немного закулисья после победы в Кубке России над «Химками» со счетом 1:0. На зажигательном видео, опубликованном пресс-службой клуба в соцсетях, футболисты что есть мочи раскачивают автобус, который везет их к самолету в аэропорту. Под «командованием» экс-капитана Бранислава Ивановича ребята ушли в полный отрыв.

- Когда начался долгожданный отпуск! – шутит пресс-служба «Зенита», подписав запись с бурными плясками игроков.

Во время танцев под знаменитую песню с фанатского виража бедный автобус ходил ходуном. Дзюба и Иванович заряжали товарищей по команде как могли. Кто-то даже рискнул попрыгать на сидениях.

Напомним, защитник Бранислав Иванович ушел из «Зенита» сразу после победы в Кубке России, так как у него закончился контракт с клубом. На замену ему сине-бело-голубые приобрели экс-игрока «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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