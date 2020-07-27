Дорогущий Range Rover влетел в стену дома в центре Санкт-Петербурга

27 Июль 2020 2020-07-27T21:44:46+03:00

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Дорогущий Range Rover влетел в стену дома №1 в Ковенском переулке в Санкт-Петербурге. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, все началось с того, что в белую иномарку врезался другой горе-водитель. После удара машину развернуло, и она угодила в припаркованное авто, а затем уже в стену. К счастью, на тротуаре в это время не проходил кто-либо из пешеходов.

В ДТП пострадала и припаркованная иномарка. Фото: vk.com/spb_today

- «Рэндж Ровер» встретился со стеной дома в Ковенском переулке 1, задев при этом припаркованный автомобиль, - сообщил свидетель аварии, приложивший несколько фотографий.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. На место даже приехали спасатели МЧС. Напомним, с дорогими машинами в Санкт-Петербурге нередко что-нибудь да происходит. Например, «Кадиллак» за 4,2 млн рублей, принадлежащий пенсионерке, на прошедших выходных угнал неизвестный посреди ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU