Петербуржец сфотографировал чудо-мираж на Ладоге

27 Июль 2020 2020-07-27T22:53:54+03:00

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Петербургский фотограф Антон Кубышкин заметил необычное оптическое явление на Ладоге. Сложилось впечатление, что мосты с Невы «переехали» на озеро. Чудо-фотографиями очевидец поделился в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте». По словам мужчины, он увидел мираж в понедельник 27 июля.

А что вы видите на снимке? Фото: vk.com/grib_spb

- Глядя на эти картины, невольно представляешь затерянных в бескрайних водах океана моряков, мечтающих ступить на сушу... Но я был в более благоприятных условиях. Сидел на берегу, мерз, фотографировал и представлял, каково было бы в океане, - рассказывает автор снимков в соцсетях.

Мосты на время "переехали" с Невы на Ладогу. Фото: vk.com/grib_spb

Петербуржцы, в основном, согласились с фотографом. Кто-то заметил не только мост, но и шпиль Петропавловки.

Добавим, что двумя неделями ранее жители Ленобласти повстречали другую природную красоту – гало. Если вы стали свидетелем красивого явления или происшествия, делитесь с нами информацией и фотографиями по электронному адресу: spb-res@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU