Картину «Женская власть», расположенную на стене дома на Боровой, могут уничтожить

27 Июль 2020 2020-07-27T23:23:19+03:00

Аноним попросил уничтожить роскошную картину с обшарпанной стены дома на Боровой улице в Санкт-Петербурге. Фото: gorod.gov.spb.ru

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Аноним пожаловался на картину под названием «Женская власть», которая находится на фасаде дома 35-37 на Боровой улице. Напомним, работа принадлежит арт-группе «Явь». Ребята превратили никому не нужную обшарпанную стену практически в произведение искусства, изобразив на ней выдающихся правительниц к прошедшему 8 марта. Однако спустя 5 месяцев она внезапно помешала неизвестному активисту.

Вот то самое заявление от анонима Василия. Фото: gorod.gov.spb.ru

- Данный торец здания полностью разрисован, требуется устранить, - пишет заявитель на портале «Наш Санкт-Петербург».

Вынести решение о том, закрасят стену или нет, должны были до 23 июля, однако рассмотрение вопроса затянулось до сих пор. Авторы картины разводят руки и ждут решения.

Судя по активности Василия, он знает все проблемы в городе. Фото: gorod.gov.spb.ru

- Решили нажаловаться, как будто администрация района, УК, КГА и прочие службы сами не знают. Ждем, когда и чем все закончится. Очень интересно – эту стену просто закрасят, или все-таки отремонтируют? – пишут художники в своей группе во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU