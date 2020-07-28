Мотоциклист влетел в «Матиз» на перекрестке Софийской и Фучика

28 Июль 2020 2020-07-28T02:08:19+03:00

Мотоциклист разбился на перекрестке Софийской и Фучика, влетев в "Матиз". Фото: СОЦСЕТИ

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На перекрестке улиц Софийской и Фучика мотоциклист угодил в жесткое ДТП с «Дэу Матизом». Все произошло около 21:30. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Очевидцы писали, что мотоциклиста в срочном порядке увезли на «скорой». Позднее травмы байкера подтвердили в ГИБДД.

По предварительной информации, иномарка поворачивала налево, а 32-летний мотоциклист не успел среагировать, ударился в авто и вылетели из «седла».

- 37-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершил столкновение с 32-летним мотоциклом «БМВ». В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в этот же день два человека на мотоцикле разбились в ДТП на Приморском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU