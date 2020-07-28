Эрмитаж открыл онлайн-продажу билетов на август

28 Июль 2020 2020-07-28T11:36:04+03:00

На первые числа месяца билетов уже почти не осталось

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28 июля Государственный Эрмитаж открыл продажу онлайн-билетов на первую половину августа. Всем желающим посетить самый известный музей Петербурга, предлагается выбрать из нескольких вариантов на даты с 1 по 16 число. При этом стоит поторопиться, ведь на 1 августа билетов осталось уже немного.

- На сайте музея доступны билеты в Главный музейный комплекс и на экскурсию в Золотую кладовую Галереи драгоценностей, а также в обособленные объекты Эрмитажа – Главный Штаб, Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Музейщики напоминают, что время посещения ограничено двумя часами и проходит по одному из специально разработанных маршрутов. Гостям советуют заранее распланировать свой поход в Эрмитаж.

Напомним, что с 1 августа дети до семи лет вновь могут ходить в Эрмитаж бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU