Эрмитаж открыл онлайн-продажу билетов на август
28 июля Государственный Эрмитаж открыл продажу онлайн-билетов на первую половину августа. Всем желающим посетить самый известный музей Петербурга, предлагается выбрать из нескольких вариантов на даты с 1 по 16 число. При этом стоит поторопиться, ведь на 1 августа билетов осталось уже немного.
- На сайте музея доступны билеты в Главный музейный комплекс и на экскурсию в Золотую кладовую Галереи драгоценностей, а также в обособленные объекты Эрмитажа – Главный Штаб, Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», - сообщает пресс-служба Эрмитажа.
Музейщики напоминают, что время посещения ограничено двумя часами и проходит по одному из специально разработанных маршрутов. Гостям советуют заранее распланировать свой поход в Эрмитаж.
Напомним, что с 1 августа дети до семи лет вновь могут ходить в Эрмитаж бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU