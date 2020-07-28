2020-07-28T13:41:12+03:00
Дом. Семья

Одинокую черепаху на берегу Финского залива заметили в Санкт-Петербурге

Необычное для севера животное поселилось на намыве Васильевского острова [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Большую черепаху заметили в Финском заливе в ПетербургеБольшую черепаху заметили в Финском заливе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Санкт-Петербурга все чаще встречают в городе черепах, которые, видимо, уже обосновались в северном климате. В понедельник, 27 июля 2020 года, животное в панцире вновь заметили, спокойно гуляющим по пляжу Финского залива.

- Крупную черепаху заметили сегодня днем петербуржцы, гулявшие по берегу Финского залива на намывной территории Васильевского острова, - пишет Мегаполис.

Пресмыкающееся ползало по берегу, греясь на солнышке, а после отправлялось купаться в воде. Рядом плавала чайка, которая явно была очень заинтересована черепахой и даже попыталась ее поймать, когда та ушла под толщу воды. Однако охота оказалась не успешной, так как черепаха благополучно уплыла на глубину.

Буквально неделю назад еще одну черепаху заметили в парке Пушкина. Животное обосновалось в пруду рядом с утками, которые вполне мирно стояли рядом со своей новой соседкой.

Большую черепаху заметили на Васильевском острове в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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