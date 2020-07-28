Видео столкновения поездов в Санкт-Петербурге сняли очевидцы

28 Июль 2020 2020-07-28T16:44:07+03:00

Два товарных поезда столкнулись в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МЧС по СПб

В соцсетях появилось видео столкновения поездов в Санкт-Петербурге днем 28 июля у станции «Купчинская»

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В социальных сетах появилось видео столкновения поездов в Санкт-Петербурге у грузовой станции «Купчинская» . ЧП произошло около двух часов дня 28 июля в районе Малой Балканской улицы.

- В 14:00 на путях станции «Купчинская» произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Однако в петербургском управлении МЧС отмечают, что сход произошел не просто так, а из-за столкновения двух грузовых составов. От удара на месте ЧП один сочлененный локомотив «порвало» пополам, а второй просто снесло с путей. Сами рельсы выворотило из земли.

Сейчас на месте происшествия находятся все экстренные службы. Ремонтные бригады железнодорожников занимаются устранением последствий, на «Купчинскую» направлены восстановительные поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU